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15 июня 2026 12:30

Гвозди, пластик и яма: Под Томском кони калечатся и гибнут рядом с лесопилкойфото

В асиновском конном клубе лошади рвут ноги и запутываются в пластиковых лентах
Источник:kp.ru
Животным приходится выживать в зоне смертельного риска, которую загрязняют промышленными отходами. Фото предоставил Денис Захаров, обработано по запросу «КП» нейросетью

Животным приходится выживать в зоне смертельного риска, которую загрязняют промышленными отходами. Фото предоставил Денис Захаров, обработано по запросу «КП» нейросетью

Пугающую ситуацию описывает «Комсомольской правде — Томск» руководитель Асиновского станичного казачьего общества Денис Захаров. С зимы сельский конный клуб, где занимаются около полусотни детей, страдает от опасного соседства с лесопилкой. Лошади рвут ноги, цепляясь о гвозди, доски и пластиковые ленты — последние еще и наматываются на шеи. Падение в двухметровую яму, выкопанную экскаватором, грозит и детям, и животным. К сожалению, недавно один конь уже погиб от полученных травм. Как поясняет атаман, предприятие ЛПК загрязняет часть не своей территории промышленными стоками и отходами.

Часть участка клуба, где занимаются дети, превратили в опасную свалку. Фото: ОНФ

Часть участка клуба, где занимаются дети, превратили в опасную свалку. Фото: ОНФ

«Эту землю выделила администрация для общественной организации на безвозмездной основе. Мы сами купили лошадей и передали в клуб, чтобы дети могли здесь бесплатно заниматься. Проблемы начались зимой 2025-2026. Лесопилка установила забор, а он стал рушиться от механических воздействий из-за складирования отходов. Штабеля растут иногда выше ограждения, но оно должно быть не менее двух метров и сплошным, чтобы выдерживать нагрузки, так что не соблюдаются производственные нормы», — делится Денис Захаров.

Под тяжестью досок забор ломается. Фото: ОНФ

Под тяжестью досок забор ломается. Фото: ОНФ

По словам атамана, компания еще и яму выкопала на территории клуба экскаватором. Туда запросто может свалиться ребенок или конь. «В нарушение санитарных правил соседи оборудовали у нас туалет. Кроме того, упаковочные ленты летят к нам, они смертельно опасны для животных», — добавляет казак.

Денис Захаров говорит, что лично ходил на прием к руководителю поселения и просил повлиять на лесопилку. Глава ответил, что уже несколько раз пытался решить проблему, но безрезультатно. Посоветовал обращаться «выше».

Денис Анатольевич не единожды звонил и генеральному директору фирмы ЛПК. Тот, по словам атамана, обещал убрать отходы, но этого не сделал.

Фото: ОНФ

Фото: ОНФ

«Я каждую неделю напоминал: «Убирай мусор, у меня лошади травмируются. То об гвоздь зацепится, то об доску, то эти ленты — беда же. Порвал ноги себе жеребенок». Я и свой забор пытался поставить, но лесорубы привязывают к нему конструкции, чтобы держалось их ограждение, так что технически ничего не получилось. Соседи так и лезут на наш участок», — говорит Денис Захаров.

Общественники сделали в ходе проверки кадры, иллюстрирующие происходящее в клубе. Фото: ОНФ

Общественники сделали в ходе проверки кадры, иллюстрирующие происходящее в клубе. Фото: ОНФ

Решив обнародовать информацию о затянувшейся проблеме, мужчина пообщался не только с представителями СМИ, но и с экспертами томского отделения «Народного фронта». Они съездили в Асино, оценили обстановку и подтвердили обоснованность жалоб. Общественники потребовали от властей и надзорных органов принять меры.

«Необходимо срочно понудить предприятие по переработке древесины восстановить ограждение, ликвидировать яму для стоков, убрать отходы лесопиления и весь бытовой мусор, прекратить его складирование», — прокомментировал ситуацию изданию эксперт ОНФ.

Теперь руководителю Асиновского станичного казачьего общества остается «стучаться» в вышестоящие инстанции. Конный клуб должен как можно скорее перестать быть зоной смертельного риска.

Чтобы не завершать разговор на плохой ноте, Денис Захаров поделился с изданием красивыми эксклюзивными фотографиями лошадей.

Из архива конного клуба. Фото предоставил Денис Захаров

Из архива конного клуба. Фото предоставил Денис Захаров

Денис Захаров. Фото из архива клуба

Денис Захаров. Фото из архива клуба

Одни дети занимаются в клубе регулярно, другие приходят на экскурсию. Фото предоставил Денис Захаров

Одни дети занимаются в клубе регулярно, другие приходят на экскурсию. Фото предоставил Денис Захаров

Конный клуб в Асине принимает гостей круглогодично. Фото предоставил Денис Захаров

Конный клуб в Асине принимает гостей круглогодично. Фото предоставил Денис Захаров

Еще один умиляющий снимок из архива асиновского клуба. Фото предоставил Денис Захаров

Еще один умиляющий снимок из архива асиновского клуба. Фото предоставил Денис Захаров

Марина Петрова

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что организатор конных прогулок в Колпашевском районе получила два года условно.

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