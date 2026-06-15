Животным приходится выживать в зоне смертельного риска, которую загрязняют промышленными отходами. Фото предоставил Денис Захаров, обработано по запросу «КП» нейросетью

Пугающую ситуацию описывает «Комсомольской правде — Томск» руководитель Асиновского станичного казачьего общества Денис Захаров. С зимы сельский конный клуб, где занимаются около полусотни детей, страдает от опасного соседства с лесопилкой. Лошади рвут ноги, цепляясь о гвозди, доски и пластиковые ленты — последние еще и наматываются на шеи. Падение в двухметровую яму, выкопанную экскаватором, грозит и детям, и животным. К сожалению, недавно один конь уже погиб от полученных травм. Как поясняет атаман, предприятие ЛПК загрязняет часть не своей территории промышленными стоками и отходами.

Часть участка клуба, где занимаются дети, превратили в опасную свалку. Фото: ОНФ

«Эту землю выделила администрация для общественной организации на безвозмездной основе. Мы сами купили лошадей и передали в клуб, чтобы дети могли здесь бесплатно заниматься. Проблемы начались зимой 2025-2026. Лесопилка установила забор, а он стал рушиться от механических воздействий из-за складирования отходов. Штабеля растут иногда выше ограждения, но оно должно быть не менее двух метров и сплошным, чтобы выдерживать нагрузки, так что не соблюдаются производственные нормы», — делится Денис Захаров.

Под тяжестью досок забор ломается. Фото: ОНФ

По словам атамана, компания еще и яму выкопала на территории клуба экскаватором. Туда запросто может свалиться ребенок или конь. «В нарушение санитарных правил соседи оборудовали у нас туалет. Кроме того, упаковочные ленты летят к нам, они смертельно опасны для животных», — добавляет казак.

Денис Захаров говорит, что лично ходил на прием к руководителю поселения и просил повлиять на лесопилку. Глава ответил, что уже несколько раз пытался решить проблему, но безрезультатно. Посоветовал обращаться «выше».

Денис Анатольевич не единожды звонил и генеральному директору фирмы ЛПК. Тот, по словам атамана, обещал убрать отходы, но этого не сделал.

Фото: ОНФ

«Я каждую неделю напоминал: «Убирай мусор, у меня лошади травмируются. То об гвоздь зацепится, то об доску, то эти ленты — беда же. Порвал ноги себе жеребенок». Я и свой забор пытался поставить, но лесорубы привязывают к нему конструкции, чтобы держалось их ограждение, так что технически ничего не получилось. Соседи так и лезут на наш участок», — говорит Денис Захаров.

Общественники сделали в ходе проверки кадры, иллюстрирующие происходящее в клубе. Фото: ОНФ

Решив обнародовать информацию о затянувшейся проблеме, мужчина пообщался не только с представителями СМИ, но и с экспертами томского отделения «Народного фронта». Они съездили в Асино, оценили обстановку и подтвердили обоснованность жалоб. Общественники потребовали от властей и надзорных органов принять меры.

«Необходимо срочно понудить предприятие по переработке древесины восстановить ограждение, ликвидировать яму для стоков, убрать отходы лесопиления и весь бытовой мусор, прекратить его складирование», — прокомментировал ситуацию изданию эксперт ОНФ.

Теперь руководителю Асиновского станичного казачьего общества остается «стучаться» в вышестоящие инстанции. Конный клуб должен как можно скорее перестать быть зоной смертельного риска.

Чтобы не завершать разговор на плохой ноте, Денис Захаров поделился с изданием красивыми эксклюзивными фотографиями лошадей.

Из архива конного клуба. Фото предоставил Денис Захаров

Денис Захаров. Фото из архива клуба

Одни дети занимаются в клубе регулярно, другие приходят на экскурсию. Фото предоставил Денис Захаров

Конный клуб в Асине принимает гостей круглогодично. Фото предоставил Денис Захаров

Еще один умиляющий снимок из архива асиновского клуба. Фото предоставил Денис Захаров

Марина Петрова

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что организатор конных прогулок в Колпашевском районе получила два года условно.

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