В Томской области перед судом предстанут браконьеры, выловившие осетра в Оби

Этот вид рыб занесен в Красную книгу Российской Федерации и находится под особой охраной государства Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шегарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Томской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Мельниково. Мужчины обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов, в том числе вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации (ч. 3 ст. 256 УК РФ и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Подробности рассказали в следственном ведомстве.

В мае текущего года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, вышли на промысел в акваторию реки Обь на территории Шегарского района. Используя запрещенные орудия лова, браконьеры выловили сибирского осетра — рыбу, находящуюся под особой охраной государства и занесенную в Красную книгу РФ. Помимо ценного трофея, соучастники незаконно добыли еще 11 экземпляров рыб других пород.

В ходе расследования следователи провели значительный объем процессуальных действий и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе ихтиологическую, которая подтвердила видовую принадлежность выловленных особей и точный размер причиненного водным биоресурсам ущерба.

Фигуранты уголовного дела признали свою вину в полном объеме, раскаялись в содеянном и добровольно возместили государству весь причиненный экологии ущерб. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сибирский осетр является одним из самых уязвимых видов рыб в бассейне Оби и находится под строгим контролем природоохранного законодательства. Незаконная добыча таких особей причиняет колоссальный вред экосистеме региона. Санкции инкриминируемых браконьерам статей предусматривают суровое наказание, вплоть до лишения свободы. Рейды по выявлению фактов браконьерства на водоемах Томской области проводятся правоохранительными органами на регулярной основе, особенно в период нереста и летнего сезона.

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