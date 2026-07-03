Житель Томской области осужден за покупку и хранение запрещенного препарата

С учетом позиции гособвинителя мобильный телефон осужденного конфискован в доход государства. Фото: Прокуратура Томской области

В Колпашевском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что в мае наркозависимый житель Колпашева через интернет купил у неустановленного лица 0,37 граммов «соли». Покупатель признан виновным по статье УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств».

Синтетический наркотик мужчина забрал из тайника и хранил до тех пор, пока запрещенный препарат не обнаружили сотрудники полиции.

Приговор суда — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Мобильный телефон мужчины, использовавшийся для покупки запрещенного вещества, конфискован в доход государства.

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