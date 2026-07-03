В томских водоемах нашли бытовые стоки и кишечную палочку

Вода может содержать патогенные микроорганизмы и стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и отравлений Фото: Елена Белоусова.

В региональном Роспотребнадзоре поделились результатами исследований проб воды в водоемах Томска. По данным ведомства, превышение показателей по E.coli (кишечная палочка) зафиксировано в реке Ушайка, в районе поселка Заварзино и микрорайона Восточный; на правом берегу Томи; в озере Копыловское и озере поселка Новый.

Повышенное количество общих колиформных бактерий отмечено в Ушайке и Копыловском озере.

В Томи в районе Речного вокзала выявлено загрязнение воды бытовыми стоками. В Белом озере превышены показатели по энтероккокам.

В ведомстве напомнили, что все вышеперечисленные водоемы не имеют положительного санитарно-эпидемиологического заключения и могут быть опасны для купания.

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