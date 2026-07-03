Сотрудники и ветераны томской ГИБДД 3 июля отмечают профессиональный праздник

Главная задача сотрудников Госавтоинспекции — снижение числа ДТП и тяжести их последствий. Фото: Марина Лукина

Госавтоинспекция России 3 июля 2026 года отмечает девяностолетний юбилей. Официально ГАИ появилась в стране 3 июля 1936 года по решению Совета народных комиссаров. Перед новой службой поставили множество задач: бороться с авариями, разрабатывать нормы эксплуатации транспорта, следить за подготовкой шоферов, вести учет ДТП, выдавать номера и техпаспорта, разыскивать машины, скрывшиеся с места аварии.

Спустя 90 лет, в 2026 году, Госавтоинспекция — это технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В настоящее время в этой структуре служит более 78,5 тысячи человек.

С 1936 года служба несколько раз меняла свое название. Менялись правила дорожного движения. Главной задачей Госавтоинспекции является снижение смертности и сохранение безопасности на дорогах.

По итогам 2025 года на территории Российской Федерации зафиксировано снижение основных показателей аварийности по сравнению с 2024 годом. С января по май 2026 года в стране зафиксировано 42 155 ДТП. Это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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