В выходные жителям региона понадобится защита от зноя Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды в регионе на выходные дни. Осадки ожидаются, как на всей территории области, так и локально. В субботу и воскресенье будет очень жарко.

Суббота, 4 июля

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью — местами, днем — повсеместно кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов.

Днем воздух прогреется до +25…+30°C.

В воскресенье осадки прогнозируются местами Фото: Елена Белоусова.

Воскресенье, 5 июля

Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни. Ветер западный, с порывами при грозах до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов. Днем ожидается +22…+27°C, местами столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

5 июля воздух раскалится до +32 градусов Фото: Елена Белоусова.

Ранее синоптики предупреждали, что в период с 3 по 5 июля местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30°С и выше.

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