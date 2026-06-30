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НовостиОбщество30 июня 2026 6:30

Пожарные тушили мусор на свалке ТБО в Томском районе почти двадцать часов

Возгорание произошло в селе Сухоречье
Елена Белоусова
Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти сутки потребовались сотрудникам регионального управления МЧС, чтобы потушить пожар на территории свалки ТБО в селе Сухоречье в Томском районе.

Сообщение о возгорании в ведомство поступило днем в воскресенье, 28 июня. Время ликвидации пожара — вторник, 29 июня, 12.13.

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров, пламя тушили одиннадцать человек и один трактор.

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