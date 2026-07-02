В Томске изменится схема движения троллейбусов маршрутов №№ 2 и 6

Фото: Елена Белоусова.
В Томске объявлено об изменении организации движения на проспекте Комсомольском. По информации городских властей, с 21.30 пятницы, 3 июля, до 23.00 воскресенья, 5 июля, на участке проспекта Комсомольского изменится ширина проезжей части.
Троллейбусы №7 в выходные перевозить пассажиров не будут.
У троллейбусного маршрута №2 конечной остановкой в выходные станет площадь Ленина. Аналогичная ситуация с маршрутом №6.
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