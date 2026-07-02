Двух жителей Томской области будут судить за вылов рыбы в период нереста

Сотрудники полиции выпустили осетра обратно в воду Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Шегарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по двум статья УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» и «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

По версии следствия, в мае двое сельских жителей ловили рыбу в местах нереста. В рыболовную сеть попали один краснокнижный сибирский осетр, караси, лещи, плотва, щуки и язи. Рыбалку остановили сотрудники полиции, они выпустили осетра обратно в воду и изъяли остальную незаконно добытую рыбу.

Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб рыбаки возместили. Резиновая лодка и незаконные орудия лова у них изъяты. Уголовное дело направлено в Шегарский районный суд для рассмотрения по существу.

В Кузбассе суд уже вынес вынес приговор работнице пункта выдачи заказов маркетплейса и ее супругу, сообщило издание «Сибдепо». Их признали виновными в серии краж дорогостоящих товаров. Супруги заказывали через сервис смартфоны и ноутбук, а при получении на складе подменяли их на другие предметы.

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