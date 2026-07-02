Госавтоинспекция обращается к водителям: при перевозке детей обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие системы. Фото: УМВД России по Томской области

Появились подробности аварии на улице Осенней в Томске. Днем в четверг, 2 июля, в опору линии электропередач врезалась 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла». По информации регионального УМВД, томичка не справилась с управлением. В результате ДТП ранена сама женщина и трое детей, которые находились в салоне машины. Дети — девочки двух, шести и десяти лет.

Установлено, что в момент дорожного инцидента двухлетняя девочка находилась на заднем пассажирском сидении в детской удерживающей системе; шестилетняя девочка находилась на заднем пассажирском сидении; девочка десяти лет сидела на переднем пассажирском сидении.

Иномаркой управляла 38-летняя женщина. Видео: УМВД России по Томской области

В полиции отметили, что пока уточняют наличие второго детского удерживающего устройства и использование ремней безопасности.

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