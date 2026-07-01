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НовостиОбщество1 июля 2026 6:35

Сужение дороги запланировано на участке проспекта Комсомольского в Томске

Временная схема движения будет действовать с 3 по 5 июля
Елена Белоусова
Временная схема движения вводится из работ на тепломагистрали

Временная схема движения вводится из работ на тепломагистрали

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено об изменении организации движения на проспекте Комсомольском. По информации городских властей, с 21.30 пятницы, 3 июля, до 23.00 воскресенья, 5 июля, на участке проспекта Комсомольского изменится ширина проезжей части.

Дорога будет сужена между проспектом Фрунзе до улицей Герцена. Ресурсоснабжающая организация займется восстановлением горячего водоснабжения.

Томским автомобилистам предлагают ориентироваться на временные дорожные знаки.

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