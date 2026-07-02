«Тяжелая, но заслуженная победа»: томский ФК КДВ с минимальным счетом выиграл домашний матч

Из-за удаления Нестерова КДВ пришлось перестраивать схему игры. Фото: Евгений Нечаев

Со счетом 1:0 в пользу хозяев поля закончился матч 15 тура LEON-Вторая Лига Б между томским КДВ и ФК «Акрон-2» из Тольятти. Томская команда оба тайма играла в меньшинстве — на третьей минуте встречи судья удалил защитника Александра Нестерова.

На послематчевой пресс-конференции новый главный тренер томского клуба Сергей Передня отметил, что из-за удаления Нестерова пришлось перестраивать схему игры.

«План на игру рухнул на первых минутах, пришлось перестраиваться и играть от обороны, потому что «Акрон» — хорошая, играющая команда, не зря она в нашей лиге идет на втором месте по держанию мяча», — сообщил специалист.

Сергей Передня похвалил своих подопечных, подчеркнув, что победа над тольяттинским клубом была для томичей тяжелой, но заслуженной.

Бывший главный тренер ФК «Томь» признался, что предложение возглавить КДВ принял быстро, так как Томск значит для него очень много.

«Это практически моя вторая родина, здесь я состоялся как игрок и как тренер, здесь зарекомендовал себя с хорошей стороны», — сказал Передня и добавил, что и он сам и команда весь матч ощущали поддержку болельщиков, которые пришли на игру.

В воскресенье, 5 июля, КДВ на выезде сыграет с ФК «Динамо-Барнаул».

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