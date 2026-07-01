Бывший капитан и тренер ФК «Томь» возглавил томский клуб КДВ

Сергей Передня играл в «Томи», а затем выводил команду из ФНЛ в РПЛ. Фото: КДВ

Томский футбольный клуб КДВ за несколько часов до домашнего матча с «Акроном-2» из Тольятти сообщил о смене главного тренера. Максима Гавриша сменил Сергей Передня.

«Легенда возвращается на томскую землю! Это имя не нуждается в представлении для томских болельщиков, сегодня Сергей Передня выводит нашу команду на поле в роли главного тренера! Сергей Александрович начинает новую главу вместе с КДВ! Желаем удачи, сэр Алекс!», — говорится в сообщении на странице клуба в соцсетях.

Сергей Передня в статусе нападающего выступал за ФК «Томь», был капитаном команды. Спустя много лет стал главным тренером томского клуба.

В 2024 году Передня в интервью спортивному изданию говорил, что в Томске практически нечем заняться, кроме футбола; ситуацию с исчезновением ФК «Томь» специалист назвал очень печальной. «Говорят, что сейчас футбол в Томске заглох и вряд ли в ближайшие годы воскреснет. Все тихо и беспросветно», — два года назад сказал Передня изданию «Чемпионат».

Встреча КДВ с тольяттинским «Акроном-2» в матче 15-го тура Второй лиги Б начнется в 19.00.

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