Нарушитель выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Пешеходный переход» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водитель автомобиля «Лада Приора» в Томской области грубо нарушил правила дорожного движения. Как сообщили в региональном УМВД, на центральной улице села Первомайское автомобилист выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Пешеходный переход». Дорогу в этот момент переходила женщина. Привлечь к ответственности нарушителя сотрудники Госавтоинспекции сумели, благодаря записи с видеорегистратора.

Инспекторы в ходе мониторинга социальных сетей, обратили внимание на видеозапись, где четко видно, как автомобиль, чей видеорегистратор фиксировал происходящее, остановился перед пешеходным переходом, пропуская женщину. На переход из этой же полосы внезапно выехала «Лада Приора», водитель которой, не дожидаясь, пока пешеход закончит движение, проехал по трассе в опасной близости от женщины, переходившей дорогу.

Инцидент произошел в селе Первомайском. Видео: УМВД России по Томской области

Инспекторы нашли нарушителя, ему назначен административный штраф.

В Кузбассе полиция, благодаря видео в соцсетях, нашла и оштрафовала подростка, который в автобусе несколько раз ударил мужчину по голове, сообщило издание «Сибдепо». Агрессивный юноша сам выложил видео в сеть.

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