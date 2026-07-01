В Томскую область для тушения пожаров прибыл дополнительный резерв специалистов

Вместе с местными сотрудниками прибывшие специалисты будут защищать леса и населенные пункты Томской области. Фото: Томская база авиационной охраны лесов

Дополнительные силы прибыли в Томскую область на помощь в тушении лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что для усиления группировки на территории региона к работе привлечены специалисты из других субъектов страны, в том числе, из Кемеровской области, Йошкар-Олы, Омска, Новосибирска, Хакасии, Хабаровска, Кирова, Мурманска, Перми и Архангельска.

Самая крупная группа прибыла к нам из Архангельской авиабазы — 75 человек.

В Томской области 1 июля число лесных пожаров сократилось до восемнадцати.

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