В областном центре 2 июля дождей синоптики не прогнозируют Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС прогнозируют осадки в районах Томской области в четверг, 2 июля. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, ночью и утром в отдельных районах — туманы. В областном центре сутки пройдут преимущественно без осадков.

В области в четверг ожидается юго-восточный ветер, местами порывы будут достигать до 12 м/с, при грозах усиление ветра возможно до 15-18 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +12…+17 °C, днем +26…+31 градусов.

В Томске 2 июля ожидается юго-восточный ветер, с порывами до 12 м/с. Предстоящей ночью в областном центре ожидается +15…+17 °C, днем +28…+30 градусов.

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