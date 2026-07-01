Число лесных пожаров в Томской области сократилось до восемнадцати

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано пятнадцать лесных пожаров Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области утром 1 июля действует восемнадцать лесных пожаров. По данным департамента лесного хозяйства, лес горит в Александровском, Верхнекетском, Васюганском, Каргасокском и Кедровском лесничествах.

По состоянию на 1 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 1,6 (низкая пожарная опасность).

Федеральная Авиалесоохрана на основе данных Росгидромета подготовила вероятностный прогноз пожарной опасности в лесах России на июль 2026 год. Новые очаги возгораний прогнозируются, в том числе, в северной части Томской области.

Прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС по лесным пожарам. Во многом обстановка зависит от оперативности обнаружения и тушения пожаров.

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