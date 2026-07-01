Томские приставы арестовали камеры наружного наблюдения в счет долга

В Томске демонтированы видеокамеры, установленные должником в частном секторе. По информации УФССП по Томской области, житель областного центра задолжал сразу нескольким банкам. При взыскании долга с дохода сохранен прожиточный минимум, поэтому средства на исполнение кредитных обязательств поступают минимальные.
Время от времени приставы проверяют имущественное положение должника. В отделение судебных приставов по Октябрьскому району поступила информация о том, что мужчина установил камеры наружного наблюдения на своем доме в частном секторе. По периметру здания под крышей он вмонтировал пять камер. Техника была замаскирована, поэтому ее не сразу заметили.
Судебный пристав выехала на адрес и наложила арест на камеры. Деньги от их реализации поступят на погашение долга. Для того, чтобы снять устройства, были привлечены специалисты, которые демонтировали устройства.
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