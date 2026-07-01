Томские приставы арестовали камеры наружного наблюдения в счет долга

Деньги от реализации техники поступят на погашение долга. Фото: УФССП по Томской области

В Томске демонтированы видеокамеры, установленные должником в частном секторе. По информации УФССП по Томской области, житель областного центра задолжал сразу нескольким банкам. При взыскании долга с дохода сохранен прожиточный минимум, поэтому средства на исполнение кредитных обязательств поступают минимальные.

Время от времени приставы проверяют имущественное положение должника. В отделение судебных приставов по Октябрьскому району поступила информация о том, что мужчина установил камеры наружного наблюдения на своем доме в частном секторе. По периметру здания под крышей он вмонтировал пять камер. Техника была замаскирована, поэтому ее не сразу заметили.

Судебный пристав выехала на адрес и наложила арест на камеры. Деньги от их реализации поступят на погашение долга. Для того, чтобы снять устройства, были привлечены специалисты, которые демонтировали устройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«13 сирот с ключами, 31 млн взысканных штрафов и 127 исполненных производств»: томский спецотдел приставов поделился итогами работы за пять месяцев

Прокуратура помогает томичке вернуть деньги, которые выманили мошенники

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru