Томский ФК КДВ 1 июля примет на своем поле гостей из Тольятти

Встреча в Томске начнется в 19.00. Фото: ФК КДВ

В среду, 1 июля, томский ФК КДВ сыграет против тольяттинского «Акрона-2» в матче 15-го тура Второй лиги Б, группа 4. Игра пройдет на стадионе «Темп» и начнется в 19:00 по местному времени.

В таблице группы 4 томский футбольный клуб находится на третьей строчке, набрав 29 очков, «Акрон-2» занимает 6-е место, имея 17 баллов в активе.

После крупного проигрыша в Нижнем Новгороде, главный тренер томского клуба Максим Гавриш заверил болельщиков, что футболисты очень злые и правильно настроены на матч на своем поле.

Маршрут №29 в связи с футболом в Томске изменит схему движения в районе Войкова. С 14.00 до 21.00 автобусы не будут ходить по улице Войкова от Бердской до конечной «Карандашная фабрика». Временно станет конечной остановка «Почтовое отделение № 9».

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