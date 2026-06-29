«Ответственность лежит на мне»: томский КДВ проиграл «Победе НН»

Гавриш отметил, что его подопечные бились до последнего, пытаясь отправить мяч в ворота хозяев поля. Фото: ФК «Победе НН»

Томский ФК КДВ с крупным счетом уступил на выезде «Победе НН». Встреча в Нижнем Новгороде в рамках 14-го тура LEON-Вторая Лига Б закончился со четом 4:0 в пользу хозяев поля. На послематчевой пресс-конференции главный тренер томского клуба Максим Гавриш сообщил, что в первом тайме игра была равной; моменты для того, чтобы забить, имели как томская, так и нижегородская команды; первый гол в ворота КДВ был забит с нарушениями

«Мы сами виноваты в том, что получилось, ответственность лежит на мне, как на тренере», — уточнил Гавриш и добавил, что его подопечные бились до последнего, пытаясь отправить мяч в ворота хозяев поля. После воскресного проигрыша, КДВ опустился на третью строчку в турнирной таблице.

В 15-м туре томичи сыграют дома. В среду, 1 июля, на стадионе «Темп» КДВ встретится с «Акроном-2». Главный тренер томского клуба заверил болельщиков, что после проигранной встречи в Нижнем Новгороде футболисты очень злые и правильно настроены на матч на своем поле.

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