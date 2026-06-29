В Томской области с середины апреля потушили 190 лесных пожаров

Жителей региона призывают сообщать о задымлениях в лесах на горячую линию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала пожароопасного сезона в томских лесах потушено 190 очагов возгораний. Сезон в 2026 году начался 17 апреля. По информации департамента лесного хозяйства, более 600 человек ежедневно участвуют в ликвидации пожаров на территории региона. В Томской области работают авиапожарные из других регионов страны: Новосибирской, Омской, Архангельской, Кировской, Кемеровской, Мурманской областей, Пермского и Хабаровского краев и Республики Хакасия.

Для мониторинга обстановки, доставки сил и средств на тушение привлечена авиация.

Летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны проводят работы по искусственному вызыванию и усилению осадков с борта самолета Ан-26 «Циклон».

В случае обнаружения возгораний или задымлений на территории лесных массивов следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области действуют 32 лесных пожара

Штормовое предупреждение в Томской области продлено еще на сутки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru