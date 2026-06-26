В Томской области самолет Ан-26 тушит лесные пожары, вызывая искусственный дождь

Томская авиабаза показала, как выглядит самолет – зондировщик Ан-26, который используют для тушения лесных пожаров в регионе. Его задача — воздействовать на кучевую облачность с помощью пиропатронов с йодистым серебром, ускоряя процесс образования осадков.
Искусственно вызванные осадки помогают повысить влажность и создают более благоприятные условия для локализации и тушения огня. Летчики определяют наиболее перспективные облака и проводят работу в расчетной зоне, чтобы дождь прошел непосредственно в районе действующих пожаров. Место выстрела выбирают с учетом скорости и направления ветра.
Дождь может начаться минимум через тридцать минут после выстрелов, максимум через три часа.
В четверг, 25 июня, экипаж Ан-26 работал на двух очагах.
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