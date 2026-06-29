В Томской области действуют 32 лесных пожара

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В лесах Томской области утром в понедельник, 29 июня, действуют 32 очага пожаров. По данным департамента лесного хозяйства, лес горит, в том числе, в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Васюганском лесничествах. Восемь пожаров локализованы.
По состоянию на 29 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2, это означает среднюю пожарную опасность.
Помощь Авиалесоохране Томской области и наземным лесопожарным службам региона в борьбе с огнем оказывают парашютисты и десантники из регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжья и Северо-Запада страны. Дополнительно в Томскую область направлены специалисты из Пермского края, Мурманской и Архангельской областей.
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