В Томской области действуют 32 лесных пожара

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано пятнадцать лесных пожаров Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Томской области утром в понедельник, 29 июня, действуют 32 очага пожаров. По данным департамента лесного хозяйства, лес горит, в том числе, в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Васюганском лесничествах. Восемь пожаров локализованы.

По состоянию на 29 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2, это означает среднюю пожарную опасность.

Помощь Авиалесоохране Томской области и наземным лесопожарным службам региона в борьбе с огнем оказывают парашютисты и десантники из регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжья и Северо-Запада страны. Дополнительно в Томскую область направлены специалисты из Пермского края, Мурманской и Архангельской областей.

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