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НовостиОбщество29 июня 2026 7:35

Штормовое предупреждение в Томской области продлено еще на сутки

В районах области возможны сильные дожди, град и усиление ветра
Елена Белоусова
Штормовое предупреждение — это сигнал опасности

Штормовое предупреждение — это сигнал опасности

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последний день июня в Томской области испортится погода. По информации регионального управления МЧС, днем 30 июня, а также в ночь на 1 июля по области ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, сильные дожди, град и усиление ветра до 15-18 м/с.

Аналогичное предупреждение действует в регионе 29 июня. Интенсивные осадки возможны в районах области, в Томске, по прогнозам синоптиков, в этот понедельник ожидается лишь небольшой дождь.

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