Лето 2026 года радует томичей теплом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начавшаяся неделя в Томской области будет теплой, ожидаются осадки разной степени интенсивности. По информации портала «Гисметео», дожди возможны в понедельник, вторник и среду — 29 и 30 июня и 1 июля. В выходные дни жителям региона также понадобятся зонтики. В четверг и пятницу, 2 и 3 июля, осадков не ожидается. Эти же два дня станут самыми теплыми: воздух прогреется до +30 градусов. В остальные дни недели температура воздуха составит от +23 до +27 °С.

Другой сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует дожди во вторник, субботу и воскресенье, 30 июня, 4 и 5 июля. Тридцатиградусная жара ожидается только в пятницу, 3 июля; остальные дни недели будут менее горячими.

Ранее томский ЦГМС сообщил, что до 30 июня включительно местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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