Суд конфисковал у нетрезвого водителя из Томской области автомобиль УАЗ

Очередная нетрезвая поездка закончилась для жителя Колпашевского района конфискацией автомобиля. Фото: Прокуратура Томской области

Суд в Колпашевском районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры Томской области, инцидент произошел в апреле в селе Инкино. На машину, которая заметно виляла на дороге, обратили внимание сотрудники ГИБДД. Они зафиксировали состояние алкогольного опьянения водителя. На месте выяснилось, что у мужчины уже есть опыт привлечения к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Суд приговорил лихача к 180 часам обязательных работ с лишением на полтора года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, автомобиль УАЗ-452 конфискован в доход государства.

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