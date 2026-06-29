В Томске 28 июня возможен небольшой дождь, в области ожидаются ливни

Синоптики прогнозируют сильные дожди в отдельных районах области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томской области в понедельник, 29 июня. По информации синоптиков ЦГМС, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, возможен крупный град, утром — в отдельных районах туманы.

Ветер восточный 2-7 м/с, при грозах порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха днем в районах области составит +22…+27°С, в некоторых районах возможна жара до +32 градусов.

В Томске днем синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, порывы при грозе увеличатся до 15 м/с.

Днем воздух прогреется +27…+29°С.

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