Еще один житель Томской области освобожден из украинского плена в рамках обмена

Томич стал 43-им освобожденным из плена с начала СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в результате очередного обмена пленными между Россией и Украиной на родину вернулся еще один житель Томской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

«Сегодня в числе 160 российских военнослужащих, освобожденных из плена, — наш земляк 1984 года рождения. Благодарю за совместную работу представителей спецслужб и Минобороны России, федерального уполномоченного по правам человека Яну Валерьевну Лантратову и регионального — Елену Геннадьевну Карташову», — написал глава региона.

Обмен прошел по формуле «160 на 160». В данный момент все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Там им оказывается комплексная медицинская и психологическая помощь, необходимая после пребывания в плену. В дальнейшем, после стабилизации состояния, они будут доставлены в Россию для продолжения лечения и прохождения курса реабилитации в специализированных учреждениях Министерства обороны РФ.

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