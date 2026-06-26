Действия участников учений в МЧС оценили положительно. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Более сорока сотрудников регионального управления МЧС приняли участие в учениях, местом проведения которых стало здание на проспекте Ленина, 111.

По легенде учений, в кабинете на втором этаже произошел пожар. Из зоны задымления нужно было эвакуировать трех человек. С заданием сотрудники ведомства справились быстро. В МЧС констатировали, что учения продемонстрировали готовность спасателей к эффективному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в учреждениях с массовым пребыванием людей.

Из зоны задымления эвакуировали несколько человек. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Более сорока сотрудников ведомства стали участниками пожарно-тактических учений. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Многие томичи помнят, что в бывшем «Пассаже Второва» долгие годы находился магазин «1000 мелочей». Сейчас в здании размещаются несколько областных департаментов, немногочисленные магазины. Недавно был открыт центр современной культуры.

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