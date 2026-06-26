Сейчас в команде — 18 человек разного возраста и пола. Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

В 2023 году по зову души, на безвозмездной основе, жители села Парабель объединились для помощи землякам в погонах. Если быть точнее — для спасения жизней участников СВО. Ведь каждое созданное ими маскировочное изделие — это защита от оружия врага. «Комсомольская правда — Томск» пообщалась с представительницей волонтеров и узнала, что изменилось за три года их работы.

Очередная партия масксетей готова. Фото: предоставила Татьяна Овсянникова

«Наша команда выросла до 18 человек. Улучшилось техническое оснащение, мы уже не режем материал вручную, поэтому работа ускорилась. В апреле прошлого года в цехе появился станок. Сначала мы просто увидели где-то ролик, из которого узнали, что такие же устройства производят у нас рядом. Обратились. В итоге умелец из Нарыма изготовил и привез нам бесплатно первый станок. Причем для него это копеечные затраты: подобное оборудование в металлическом варианте продают за 11 тысяч рублей, а наш сибиряк делает его из плит от мебели б/у», — рассказывает волонтер Татьяна Овсянникова.

Женщина поясняет, что теперь ткань для сетей проходит через ножи и превращается в ленты шириной пять сантиметров. Раньше на такую работу уходили часы, теперь — минуты. Когда лезвия затупляются, их заменяют мужчины.

«Больше всего у нас волонтеров-женщин, но есть и представители сильного пола, они крутят катушки на дому. Семейная пара тоже участвует. А также двое подростков приходят помогать», — говорит Татьяна.

Одни члены команды трудятся в помещении ветеранского клуба, где стоят уже три станка для работы. Другие — на дому режут ткань, скручивают ленты в катушки, собирают сети на шнур.

Заказы на маскировочные сети поступают напрямую от бойцов. Парабельские умельцы уже заслужили репутацию — бойцы просят именно их изделия.

Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

«В начале марта мы отправили 10 сетей нашему земляку, вчера его мама забрала еще шесть. А другой боец, который воюет с первого дня спецоперации, приехал в отпуск, зашел к нам, глянул и сказал: «Нам только такие!». 25 штук уже ему отправили», — поделилась волонтер.

Сын Татьяны тоже участвует в СВО, он контрактник. Если раньше парень давал советы матери — какого вида сети лучше делать, то теперь уже все поставлено на поток. Волонтеры давно, что называется, набили руку и прекрасно знают, какие когда расцветки требуются бойцам, какой подойдет вид плетения. Выбор парабельцы обеспечивают большой: есть изделия серые, зеленые, ярки и не очень, летний и зимний камуфляж, «грязная осень». На фронте все это используется в зависимости от обстановки.

Иногда мастерицы говорят, что вплетают душу в спасительные изделия. Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

Работа с сетями частично напоминает ювелирную. Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

Татьяна Овсянников поделилась с изданием и самыми свежими новостями. Недавно волонтерской группе удалось выиграть грант, благодаря чему был закуплен материал для очередной партии сетей.

Награждение грантополучателей — волонтеров из села Парабель Томской области. Фото: аккаунт «Фонд Киселева» во «ВКонтакте»

«Мы узнали о конкурсе из соцсетей, от «Георгиевских пчелок». Подали заявку и в итоге получили 50 тысяч рублей из ста возможных. Деньги поступили второго июня-2026, а двенадцатого в Томске нам вручили сертификаты. Автором проекта выступила Елена Новосельцева. Грант нашего земляка Михаила Киселева выдан на полгода, все средства идут на закупку сетчатой основы для сетей — дели. Ну и саму ткань для лент мы приобретаем на пожертвования и собственные средства», — поделилась Татьяна.

Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

Закрывая сантиметр за сантиметр лентами, женщины «укрывают бойцов». Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

Женщина с восторгом отметила, что в ее районе сразу четыре волонтерских проекта получили грантовую поддержку. Говорит, это не только признание важности такой работы, но и мощный импульс для развития. «Мы даже в шоке были, что нас так много!» — сказала парабельчанка. Для села это действительно настоящий прорыв: люди получают возможность закупать дополнительно материалы, расширять цеха, а значит — спасать еще больше жизней бойцов.

Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

Кропотливый труд требует сосредоточенности. Фото: Александр Барсагаев / предоставила Татьяна Овсянникова

Напомним, ранее мы писали, что из Томска и Северска в зону СВО отправили 200 тонн гумпомощи и внедорожники.

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