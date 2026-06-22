В 85-ю годовщину нападения гитлеровцев на Советский Союз публикуем воспоминания Федора Бондаренко. Фото предоставил Александр Паныч

Федор Бондаренко родился 12 января 1926 года в деревне Опалиха под Новосибирском. В этом году ветерану исполнилось 100 лет. Еще в детстве он вместе с семьей переехал в Томскую область. Окончив 8 классов в поселке Большой Подъельник Васюганского района, устроился на работу в артель по заготовке рыбы. Едва достигнув 18-летия, в 44-м, отправился на пароходе по Оби вместе с призывниками из Каргаска на военное обучение. «Страха перед немцем не было, так хотелось поскорее на фронт, бить гада!», — говорит ветеран «КП-Томск». Рассказ о необычном сибиряке издание публикует в день 85-летия нападения гитлеровцев на СССР.

Ветеран во время беседы с журналистом «КП-Томск» Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Род войск, в которые попал юный тогда Федор, определила школьная успеваемость парня. Математика давалась Бондаренко легко, поэтому он стал наводчиком противотанковой истребительной пушки 121-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона. Позже освоил полеты на аэростатах и прыжки с парашютом. При отправке эшелона на фронт молодого сибиряка, как самого грамотного, назначили адъютантом начальника эшелона.

Юный Федор Бондаренко. Фото из личного архива ветерана

В марте-1945 в составе 9-й гвардейской воздушно-десантной армии Бондаренко участвовал в последней крупной оборонительной операции Красной армии — Балатонской. Сражение оказалось непродолжительным, но очень динамичным. Стойкость советских частей и маневры артиллерией свели на нет усилия фашистов. Успех позволил русским начать бои за освобождение Вены.

«Командир батареи: «Орлы, к бою!». Танки выскакивают. Враг видит, что мы стоим по струночке вплотную: машина, пушка, машина... И не стреляем. Вот на меня летит танк, я уже направил перекрестие, но приказано не стрелять. Такая сила воли нужна, ведь смерть идет твоя. И только через 30 лет я спросил командира: «Почему мы ждали?». Он ответил: «Я наблюдал за стволом танка. Если качается, значит, не целится. А когда ствол остановился и пошел вот так — значит, он ищет цель. Вот тут я крикнул: «Огонь!». Подпустили мы поближе противника, и я этот танк расстрелял почти вплотную», — рассказывает изданию Федор Бондаренко.

В последние дни войны томич получил ранение в плечо, но в госпиталь не лег. 30 апреля 1945 года получил орден Солдатской Славы III степени. День Победы встретил в чехословакском городе Новоградец.

Справочно:

Другие награды Федора Бондаренко: орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Томич получил много наград за участие в боях с гитлеровцами. Фото из личного архива ветерана

Сегодня Федор Тимофеевич часто вспоминает главные советы старого полковника — участника нескольких войн. Первый: не пить алкоголь. «Молодые сами по себе дурные, а когда человек выпьет — он дурак в квадрате. Голова должна быть трезвая». Второй совет: «Ничего не брать у убитых. Враг и мертвый стреляет. Однажды после перестрелки бойцы бросились к погибшему немцу, у которого на левой руке были большие часы. Пятеро ребят, кто захотел их снять, поплатились жизнями — попались на уловку врага и подорвались». Третий совет: «Пока воюешь, забудь о девушках». 14 апреля в Вене местные жительницы восторженно приветствовали солдат-освободителей, однако в городе орудовали и те женщины, которые получали от гитлеровцев плату за заражение русских. После общения с красавицами трое разведчиков из дивизиона попали в госпиталь. Четвертый совет: «Не знаешь броду, не лезь в воду». По пути на Родину, на привале, сослуживец Федора нырнул в незнакомом месте с высоты и погиб — дно оказалось мелким.

После Великой Победы младший сержант артиллерии ВДВ вернулся в Томск. Восстановил здоровье в госпитале и поступил в местный машиностроительный техникум при заводе «ГПЗ-5». Окончил его с отличием, остался преподавать. Вечерами учился в политехническом институте и на курсах Ленинградского Всесоюзного научно-исследовательского института стандартизации. Позже Федор Бондаренко возглавил кафедру стандартизации и метрологии. Трудился в машиностроительном техникуме, который сегодня называется экономико-промышленный колледж. Его организацию ветеранов участник войны возглавлял более 20-ти лет.

Сейчас, несмотря на очень почтенный возраст, Федор Тимофеевич является заместителем председателя Комитета ветеранов войны и военной службы. Читает лекции в различных учебных заведениях. Отлично играет на балалайке и гитаре. Очень любит петь. Нередко выступает с речами перед молодежью, всегда дает новым поколениям напутствие: «Если не я, то кто?». А еще советует с юности следить за свои здоровьем.

«Вот я гуляю по аллее. Подходит ко мне мужчина и спрашивает: «Скажите, что Вы делаете, чтобы так себя чувствовать в сто лет?». Говорю ему: «Я не куру. Я не пью. Я не матерюсь. Люблю молодежь», — поделился ветеран.

Федор Тимофеевич до сих пор находит силы путешествовать. В 2025 году он в очередной раз посетил Парад Победы на Красной площади. А этой весной, в преддверии 9 Мая, снялся в передаче Андрея Малахова в Москве.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» показала в фоторепортаже, как горожане зажигали тысячи свечей в память о погибших в Великую Отечественную войну.

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