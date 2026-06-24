Поиски пропавшей томички с потерей памяти завершены

Волонтеры сообщили: «Найдена, жива!» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благополучно завершились поиски пропавшей пожилой женщины в Томске. Утром в среду, 24 июня, отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Томске пропала женщина 1950 года рождения, которая нуждается в медицинской помощи. У пенсионерки сложности с памятью.

Во второй половине дня волонтеры сообщили: «Найдена, жива!» и поблагодарили всех горожан, кто распространял информацию о поисках.

В мае в томский отряд поступило 36 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 21. Поиски тех, кто не найден, продолжаются.

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