Очередной житель Томской области из-за пьяного вождения лишился машины

Пьяное вождение неизбежно приводит к расставанию с автомобилем. Фото: Прокуратура Томской области

Суд в Каргасокском районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Прокуратура Томской области сообщила, что в мае сельского жителя за рулем иномарки остановили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина был нетрезв.

Выяснилось, что у автомобилиста нет водительских прав, он был лишен их за предыдущий эпизод с нетрезвым вождением.

Было возбуждено уголовное дело.

Приговор суда — 240 часов обязательных работ, лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль «Мицубиси Аутлендер» конфискован в доход государства.

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