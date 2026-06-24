В Томске пропала невысокая 75-летняя женщина с голубыми глазами

Пропавшей томичке — 75 лет. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» обратились к томичам с просьбой помочь в поисках женщины 1950 года рождения. «Пропала #Гуревич (Шевалье) Ольга Александровна, 75 лет (1950 г.р.) 24 июня 2026 года ушла в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи! Возможна потеря памяти», — говорится в ориентировке, которую распространяют поисковики.

Приметы пропавшей женщины: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задерживается прибытие в Томск рейса из Санкт-Петербурга

В Томской области зафиксирован первый мультистобалльный результат на ЕГЭ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru