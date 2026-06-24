Рано утром 24 июня в центре Томска произошла драка

Что спровоцировало физическую агрессию ранним утром у томичей — остается догадываться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томска сообщила о драке, которая произошла утром в среду, 24 июня, на улице Розы Люксембург. Информция регионального УМВД максимально лаконичная, в релизе сообщается о самом факте драке; о месте, где она произошла — улица Розы Люксембург; а также о времени инцидента. В дежурную часть полиции сообщение о потасовке поступило сегодня в 6.30 утра.

Паблик «Регион-70» выложил видео драки. На записи видно, что участниками уличного конфликта стали пятеро молодых людей. Нападавшие вооружены палками. Видео в паблике сопровождается музыкальной озвучкой и длится примерно одну минуту. Из снятых кадров очевидно, что драка было жестокой: двое молодых людей лежат на голой земле, оппоненты избивают их ногами и палками.

Полиция уведомила, что проводит проверку. Уголовное дело пока не возбуждалось.

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