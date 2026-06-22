В Томске и области задымление воздуха связано с лесными пожарами

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Задымление, которое наблюдается в Томске с воскресенья, 21 июня, связано с лесными пожарами. В департаменте лесного хозяйства Томской области уточнили, что северо-восточный ветер переносит дымовые шлейфы с действующих пожаров в Верхнекетском и Первомайском районах, а также с территории Красноярского края.
Основная группировка лесных пожаров в Томской области находится далеко от областного центра, тем не менее дым и запах от них доходят до Томска.
Утром 22 июня было зафиксировано 58 лесных пожаров. Все действующие возгорания, согласно данным мониторинга, возникли из-за гроз.
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