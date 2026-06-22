Томичам из-за смога советуют меньше находиться на улице

При усилении запаха дыма в Роспотребнадзоре советуют использовать защитные маски Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональный Роспотребнадзор дал несколько советов жителям Томской области, чтобы без вреда для здоровья пережить период лесных пожаров и смога. По данным на утро 22 июня, в регионе зафиксировано 58 лесных пожаров. Запах гари в Томске ощущается с воскресенья, 21 июня.

Санитарные врачи отмечают, что максимальная концентрация смога в воздуха наблюдается ранним утром. В течение дня стоит ограничить выходы на улицу; не открывать окна; использовать кондиционеры; снизить физическую нагрузку. Рекомендуется также обильное питье и душ несколько раз в день.

При усилении запаха дыма в Роспотребнадзоре советуют использовать защитные маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский подросток решил стать инвестором и отдал аферистам 3,5 тысячи рублей

ЕГЭ — 2026 в Томской области: начались резервные дни основного периода

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru