Томичам из-за смога советуют меньше находиться на улице

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Региональный Роспотребнадзор дал несколько советов жителям Томской области, чтобы без вреда для здоровья пережить период лесных пожаров и смога. По данным на утро 22 июня, в регионе зафиксировано 58 лесных пожаров. Запах гари в Томске ощущается с воскресенья, 21 июня.
Санитарные врачи отмечают, что максимальная концентрация смога в воздуха наблюдается ранним утром. В течение дня стоит ограничить выходы на улицу; не открывать окна; использовать кондиционеры; снизить физическую нагрузку. Рекомендуется также обильное питье и душ несколько раз в день.
При усилении запаха дыма в Роспотребнадзоре советуют использовать защитные маски.
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