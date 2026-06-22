Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на вторник, 23 июня. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Днем по северу томской области местами возможны небольшие дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах — туманы.
Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +12…+17°С, днем ожидается +28…+33 градуса.
В Томске дождей не будет. В ночь на 23 июня столбики термометров поднимутся до +14…+16°С, днем воздух нагреется до +28…+30 градусов.
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