В лесах Томской области зафиксировано 58 очагов пожаров

В Томске вторые сутки ощущается запах гари Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области, по данным на утро понедельника, 22 июня, действуют 58 лесных пожаров. По информации департамента лесного хозяйства, больше всего возгораний — 17 — зафиксировано в Верхнекетском районе. Лес горит, в том числе, в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Васюганском лесничествах.

По состоянию на 22 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 4,3 (высокая пожарная опасность).

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано шесть лесных пожаров

С 13 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации на всей территории Томской области. С воскресенья, 21 июня, в Томске ощущается запах гари.

18 июня утреннюю дымку над Томском областные власти объяснили лесными пожарами в Красноярском крае. В воскресенье и в понедельник никаких объяснений по поводу запаха не было.

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