В Томске выпускники лицеев получили высокие баллы на ЕГЭ по математике

Все стобалльные результаты продемонстрировали ученики Лицея при ТПУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пять лицеев Томска набрали наибольшее количество высокобалльных результатов на ЕГЭ по математике. Это Сибирский лицей Томска, Лицей при ТПУ, Томский физико-технический лицей, Академлицей и Гуманитарный лицей. Эти школы из года в год демонстрируют стабильно высокие результаты на ЕГЭ.

Ранее было объявлено, что стобалльниками ЕГЭ по математике в Томске стали семь выпускников — все ученики Лицея при ТПУ. В районах области на сто баллов математику не сдал никто.

По всем вопросам, связанным с проведением ЕГЭ, выпускникам и их родителям рекомендуют обращаться в департамент образования Томской области или в Центр мониторинга и оценки качества образования.

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