ЕГЭ — 2026 в Томской области: начались резервные дни основного периода

В каждом из периодов ЕГЭ предусмотрено несколько резервных дней Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области продолжается основной период сдачи ЕГЭ. В понедельник, 22 июня, начались резервные дни основного периода. В каждом из периодов ЕГЭ предусмотрено несколько резервных дней. Ими могут воспользоваться учащиеся, которые не смогли попасть на экзамен в основные дни по уважительной причине, не сумели набрать необходимый минимум баллов, а также выпускники прошлых лет. Сегодня в расписании — физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменная часть)

23 июня можно будет сдать математику (все уровни), обществознание, историю, биологию, географию, иностранные языки (устная часть). Для сдачи всех учебных предметов предусмотрены еще два дня — 24 и 25 июня.

Стобалльников в Томске и области по итогам основного периода уже больше двадцати человек. Результаты Единого государственного экзамена 2026 года публикуются волнами по мере обработки работ. Основная часть полученных баллов уже известна, публикация результатов завершится в первых числах июля.

Проверить результаты можно несколькими способами. Самый простой — обратиться в свою школу, куда данные поступают раньше, чем появляются онлайн. Можно зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги» в раздел «Образование» — «Результаты ЕГЭ».

Для проверки через официальный портал ЕГЭ потребуются паспортные данные и код регистрации участника, указанный в пропуске на экзамен.

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