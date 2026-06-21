Томские выпускники получили 21 стобалльный результат на ЕГЭ

Итоговые испытания в регионе проходят 6241 выпускник Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томске растет число одиннадцатиклассников, сдавших единый госэкзамен на 100 баллов. Теперь таких ребят уже 21. К девяти стобалльникам, о которых сообщалось ранее, добавились еще 12 человек — по русскому языку и математике. Об этом рассказал 21 июня градоначальник.

Пятеро выпускников получили высший балл по русскому языку, семеро — по математике. По химии и литературе результаты остались прежними: шесть и три соответственно.

Стобалльниками по русскому языку стали ученики Томского гуманитарного лицея, гимназии № 56 и лицея при ТПУ. Этот же лицей подготовил семерых выпускников, набравших 100 баллов по математике.

Ранее отличные результаты показали старшеклассники из лицея при ТПУ, Русской классической гимназии, Академического лицея, школы «Эврика-развитие» и Гуманитарного лицея — по химии и литературе.

Напомним, в 2026 году в Томской области ЕГЭ сдают 6 241 человек. Из них 850 — выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей.

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