Упоминание Роскомнадзора помогло томичу сохранить почти три миллиона рублей

Пенсионера обвинили в государственной измене Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

История со счастливым концом произошла с пенсионером из Томска, которого пытались обмануть аферисты. По данным прокуратуры Томской области, в июне 69-летнему мужчине сообщили о плановой замене домофона и попросили продиктовать код из SMS-сообщения. Пенсионер назвал цифры. Затем ему начали звонить мошенники, называвшие себя представителями самых разных структур — портала «Госуслуги», Роскомнадзора, ФСБ из Москвы.

Аферисты убедили пожилого мужчину, что на его имя оформлена электронная доверенность, и теперь он спонсирует вражеское государство, речь идет о госизмене. Избежать уголовной ответственности можно, если срочно перевести свои сбережения на «безопасный» счет.

Томич под контролем мошенников установил на мобильный телефон приложение удаленного доступа и перевел с вклада в банке более 2,7 миллионов рублей на свой банковский счет. Далее ему предстояло открыть новый счет в другом банке и перевести туда всю сумму.

Пенсионер сумел открыть новый счет, попытался перевести туда деньги, но банк заблокировал операцию как подозрительную. Далее ему позвонили из настоящей службы поддержки. Оператору пенсионер сказал, что выполняет перевод по просьбе сотрудника Роскомнадзора. Эта фраза позволила спасти деньги. Специалист поддержки сообщил пенсионеру, что его пытаются обмануть аферисты и посоветовал обратиться в полицию.

Прокуратура региона рекомендует: если неизвестный собеседник заводит разговор о «безопасном счете», «госизмене» или «пособничестве в терроризме» – немедленно прекратите общение, вас пытаются обмануть!

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