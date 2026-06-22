Томский подросток решил стать инвестором и отдал аферистам 3,5 тысячи рублей

Юноше внушили, что за один день он заработал 35 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томской области сообщила о новом случае обмана в регионе. Жертвой стала семья из Кривошеинского района.

Четырнадцатилетний юноша в соцсетях увидел публичный канал о заработке на инвестициях и решил попробовать заработать. Подросток перевел на указанный счет 250 рублей, а на следующий день ему сообщили, что он якобы заработал 35 тысяч рублей, но чтобы вывести деньги нужно заплатить процент от суммы.

Мальчик перевел 3,5 тысячи рублей. Представитель торговой платформы запросил еще 4,5 тысячи рублей комиссии. Это насторожило юного инвестора и он рассказал о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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