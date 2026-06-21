Томский школьник потерял 10 тысяч при покупке сумки

О случившемся полицейским рассказал отец подростка Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Советского района Томска обратился отец местного подростка. Мужчина сообщил, как его сын стал жертвой интернет-мошенников. Деталями поделились 21 июня в УМВД России по региону.

Одиннадцатиклассник нашел на портале бесплатных объявлений брендовую сумку по привлекательной цене и связался с продавцом. Тот пояснил, что живет в соседнем регионе и, опасаясь обмана, отправит товар курьером только после полной оплаты. Школьник перевел на указанный счет 10 тысяч рублей, получил транспортную накладную. Позже проверил статус доставки и выяснил, что документ поддельный. Автор объявления о продаже перестал выходить на связь.

В УМВД напомнили томичам: при онлайн-покупках нельзя переводить предоплату незнакомцам, даже если они предоставляют какие-либо документы. Аферисты часто используют поддельные накладные, усыпляя бдительность жертвы.

Ранее мы рассказали об эффекте якоря, связанном со звонками мошенников.

Также «Сибдепо» сообщило, что 71-летняя жительница Анжеро-Судженска перевела неизвестным миллион рублей.

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