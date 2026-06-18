Утреннюю дымку над Томском объяснили лесными пожарами в Красноярском крае

В Томск пришел дым от красноярских пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в четверг, 18 июня, жители Томска обратили внимание на дымку над городом, напоминающую туман. Областные власти со ссылкой на томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды официально объявили – превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе областного центра не зафиксировано.

Образовавшаяся над областным центром дымка – это шлейф от лесных пожаров, очаг которых находится в Красноярском крае недалеко от границы с Верхнекетским районом Томской области.

В нашем регионе на этой неделе охраняется напряженная обстановка с лесными пожарами, вызванная грозовой активностью, а также сухой и жаркой погодой, которая способствует быстрому распространению огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прицельный огонь по колесам: В Томском районе остановили пьяного водителя без прав

В Томске 18 июня воздух прогреется до +25°С, в области будет горячее

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru