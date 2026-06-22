Дожди придут в Томскую область в конце недели и задержатся до начала июля

Дожди разной степени интенсивности ожидаются в регионе в конце первого месяца лета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Последние несколько дней июня в Томской области будут солнечными и жаркими, с 26 числа начнутся дожди, сообщили погодные порталы.

По данным сервиса «Гисметео», самым горячим днем на этой неделе станет четверг, 25 июня — воздух прогреется до +31 градуса. В понедельник, вторник и среду в регионе ожидается от +26 до +27 °С, без осадков. В пятницу, 26 июня, начнутся дожди, которые задержатся в Томске и области до последнего дня июня.

Погодный портал «Яндекс. Погода» сообщил, что максимальная жара на этой неделе до +31 градуса ожидается в понедельник, 22 июня. В остальные дни недели столбики термометров выше + 30 градусов не поднимутся, а осадки, которые начнутся с пятницы, никак не повлияют на температуру воздуха – будет жарко.

Синоптики томского ЦГМС в ближайшие три дня прогнозируют кратковременные дожди и грозы, 23 июня — только на севере области.

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