Пропавший пенсионер в Томской области найден живым после поисков

Мужчину искали в течение всего дня, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры поискового отряда нашли живым 79-летнего Александра Трифонова, пропавшего в Томской области, сообщает пресс-служба поисковой организации. Пенсионера искали с 18 июня после того, как он ушел из медицинского учреждения в селе Тимирязевское в неизвестном направлении.

По информации волонтеров, у мужчины возможна потеря памяти, что существенно осложняло поисковые мероприятия. Участники операции обследовали лесные массивы и населенные пункты в окрестностях села.

Поисковики благодарят всех участников, кто помогал распространять информацию и сообщал свидетельства. Оперативное реагирование неравнодушных жителей региона и своевременные обращения к волонтерам и правоохранительным органам позволили быстро найти пенсионера.

Волонтеры призывают граждан и местных жителей не оставлять без внимания пожилых людей с признаками дезориентации в общественных местах и на транспорте. При обнаружении пропавших необходимо незамедлительно сообщать информацию по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52, который работает круглосуточно и бесплатно.

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