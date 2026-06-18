Полиция и волонтеры ищут в Томске 79-летнего мужчину с потерей памяти

Мужчина пропал из медучреждения. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Томской области объявлен поиск 79-летнего Александра Трифонова, который сегодня, 18 июня ушел из медицинского учреждения в неизвестном направлении. По информации волонтеров, у пенсионера возможна потеря памяти, что существенно осложняет поисковые мероприятия.

Потеря памяти у пожилых людей является серьезным фактором риска, требующим немедленного реагирования. Участники поисковой операции обследуют лесные массивы и населенные пункты в окрестностях села Тимирязевское. Гражданам рекомендуется иметь при себе средства защиты от насекомых и запас воды для длительных поисковых мероприятий.

Граждан, ставших свидетелями того, как пожилой мужчина с признаками дезориентации находился в общественных местах или на транспорте, просят сообщить любую, в том числе косвенную информацию. Каждый час имеет значение при поиске людей с возможными проблемами памяти, поэтому оперативность обращения к волонтерам и стражам порядка может спасти жизнь человеку. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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