Устав от страшной придомовой территории, горожане доходили с обращениями до депутатов, но пока безрезультатно Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ржавые штыри, сломанные качели и скамья, мусор с крысами и песок в качестве кошачьего туалета. Так выглядит двор у домов 8/1 и 10/1 на Бела Куна. Десятилетиями локацию не могут привести в порядок. Родители негодуют, УК разводит руками: денег нет, жильцы не собирают, что-то чиним, но площадка уже давно не соответствует ГОСТам. Представители мэрии говорят, что этот вопрос не в их компетенции. На опасном объекте, где периодически травмируются дети, побывала «Комсомольская правда — Томск».

Издалека площадка не кажется опасной Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

С первого взгляда место не кажется больно уж пугающим. Но стоит приглядеться, понимаешь: играть здесь действительно страшно. То тут, то там торчат острия поломанных конструкций. Всего лишь за 10 минут журналист успел дважды на них наткнуться, пока делал снимки — сначала на какой-то шуруп на качелях, затем на жестяной фрагмент паровозика. Иллюстрации наглядно показывают, в каких условиях растут здешние девчонки и мальчишки.

Еще один травмоопасный элемент благоустройства двора Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Конструкция как будто предлагает ребятам странную игру «А сможешь не порезаться?» Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказывают местные жители, игровую зону оборудовали примерно в 2000 году. Здесь успело вырасти не одно поколение томичей, но сама площадка, кажется, застыла в вечности. Не обновляется почти ничего, хотя, по словам представителя УК, разваливающиеся элементы «подваривали уже миллион раз».

Этот паровозик давно не ассоциируется с увлекательными путешествиями. Он как будто прибыл на конечную станцию под названием «Печальная» Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Школьница повредила руку

Местная жительница Наталия О. рассказывает изданию, что заехала в дом 8/1 в нулевых годов. На ее памяти площадку ни разу не меняли.

«Желаете присесть?». Здесь эта фраза звучит не как вежливое предложение, а как черный юмор или издевка, ведь скамья давно зияет дырами Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Эту уличную мебель можно назвать насмешкой над благоустройством Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

«Как-то школьница перелезала через заборчик за лавкой и сильно повредила руку, с этим даже прокуратура разбиралась. Управляющая компания просто частично отрезала и убрала опасный участок ограждения, где девочка травмировалась. И это не единичный случай ЧП. Иногда здесь что-то латают, но в корне ничего не меняется. Скамеек вот хоть добились, а то бабульки раньше сидели на деревянных ступеньках детской горки, представляете? Как-то УК привезла краску с кисточками и оставила нам, мы сами облагораживали территорию. А еще тут ужасная мусорная площадка, кучи отходов лежат в нашем дворе, крысы бегают. И нет песочницы — песок привозят и прямо кучей сбрасывают, он в итоге становится туалетом для уличных кошек. Вот в таких условиях играют наши дети», — рассказывает Наталия О.

Так выглядит «песочница» Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Антисанитария прямо во дворе Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Новые лавки пока целы Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Томска ситуацию прокомментировали редакции коротко: «Данные вопросы должны решать жильцы на общем собрании». То есть, придомовая территория не является зоной ответственности городских властей. Это значит, что, даже если жители сообща соберут подписи, им все равно придется искать деньги самостоятельно — либо через взносы, либо через спонсоров.

«Уже несколько лет подряд на каждом собрании собственников нашего и соседнего домов обсуждаем эту проблему, но пока безрезультатно», — поясняет Наталия.

А что УК?

«Мы срежем площадку — и вообще ничего не останется! А ценники на новое бешеные...»

«КП-Томск» пообщалась с начальником службы эксплуатации ЖЭК №30 Андреем Далингером. Он объяснил, почему детская площадка находится в столь критическом состоянии. По словам эксперта, она не соответствует никаким современным стандартам качества, а на замену попросту нет денег.

«Это же старые малоэтажные застройки. Несколько лет назад нам вообще советовали в администрации срезать данную площадку. А потом, если появятся средства, здесь уже обустроить современную. Но мы не можем полностью все снести, потому что ребятишкам и так гулять негде толком. Сегодня бюджет не позволяет установить новый игровой комплекс. И пока что его появление не предвидится. Ценники бешеные: от миллиона рублей. Где взять пятиэтажному дому такие деньги? Отдельно никто ничего не собирает, конечно. Если бы жильцы скинулись — мы бы сделали. Но они не скидываются. Мы даже предлагали им покрасить, краску давали, они вышли, чуть-чуть подкрасили — и все. Привозили песок, договаривались, что они раскидают, в итоге никто не раскидал», — описывает ситуацию Андрей Далингер с точки зрения УК.

Он добавляет, что управляющая компания ежегодно выполняет текущий ремонт имеющейся площадки. Хотя этих этих мер и недостаточно.

Что называется, без слез не взглянешь Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

«В 2025 году мы обновили деревянный настил, все ступеньки комплекса с горкой. Качельки уже подваривали миллион раз, но их отрывают, сами жители не берегут. С детьми уже беседу проводили. Если же срежем единственные качели, то вообще там почти ничего не оставим. Недавно грибок был, вот его совсем убрали. Мы со своей стороны в любом случае проверяем: мастер проходится раз в месяц, смотрит, где-то что-то подваривает, чтобы никаких острых прутьев не было на площадке. Сейчас люди снова пожаловались на штыри, так что завтра дополнительно проверим, внепланово, и разберемся», — уверяет начальник службы эксплуатации.

«Это теперь забота собственников»

Представитель ЖЭК №30 пояснил изданию, как площадка, превратившаяся в зону риска, стала заботой исключительно местных жителей. По словам Далингера, теперь земля под игровой и под старыми деревьями — собственность жильцов. А значит, и все вопросы по благоустройству — их головная боль.

«Власти сделали ковровое межевание, все участки разделили зданиями. То есть, теперь это так называемая придомовая территория. В том числе все конструкции, растительность и так далее. Да, люди не садили деревья, не строили, не садили деревья, не строили элементы инфраструктуры, но понятно, что они ими пользуются. Поэтому мэрия и говорит, чтобы горожане сами решали данные вопросы», — объяснил Андрей Далингер.

Однако парадокс ситуации в том, что жильцы не могут нее повлиять из-за отсутствия денег на новый комплекс. А управляющая компания не обязана покупать его за свой счет. Так круг и замкнулся.

Можно потеряться в попытках понять назначение этих панелей Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Далингер также прокомментировал поднятую Наталией проблему с грызунами.

«Жильцы говорят, там крысы бегают. Ну, крысы бегают везде. Контейнерные площадки у нас в Томске — вообще ужас, я считаю. Тем более в Октябрьском районе. Зачастую нет ни крышек, ни ограждения. Бункеры ставят. Люди прибираются на своей территории, складывают ветки и тому подобное горами, а коммунальщики это не вывозят. Администрация убирает в рамках субботников, но тоже не всегда. Короче, лебедь, рак и щука. Нет единого ответственного за вывоз отходов: за бытовой мусор отвечает одна компания, за крупногабаритный — власти, а управляющая компания только подметает», — сказал представитель УК.

Справочно:

Психологи отмечают: дети в эстетически неблагоприятной среде рискуют получить урон развитию чувства прекрасного. Постоянное нахождение среди ржавых, острых и безликих конструкций притупляет восприятие гармонии, лишает детство радости открытия и порождает тревожность вместо доверия. Ребенок учится через визуальный ряд и тактильные ощущения; двор, похожий на декорации ужасов, закрепляет установку, что мир опасен и мрачен. Страх травмы отвлекает от эстетического созерцания, мешая наблюдательности и воображению. Со временем такая среда снижает способность радоваться красоте, обедняет эмоциональный опыт и искажает чувство прекрасного.

Креатив для развития современных ребятишек Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Что делать?

Варианты решения затянувшейся проблемы предлагают в томском отделении «Народного фронта», куда также обратились горожане. К слову, рук они не опускают и даже пытались самостоятельно привлечь депутатов. В ОНФ призывают райадминистрацию совместно со слугами народа от округа поискать спонсоров и внебюджетные средства для демонтажа старой и установки новой площадки. Общественники также просят власти включить данный адрес в план работ по благоустройству дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Эстетика «современного» двора в 2026 году Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «КП-Томск» писала, что в асиновском конном клубе лошади рвут ноги из-за гвоздей, пластиковых лент и ямы.

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